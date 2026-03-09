TMW Radio Bonanni: "Il campionato non si è riaperto. Sette punti rimangono comunque tanti"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Lo dedico a Di Francesco, che è riuscito a battere la Cremonese e vincere uno scontro diretto che gli può dare fiducia in vista del finale di stagione. In questo momento il Lecce è leggermente favorito sui grigiorossi nella volata e gli faccio i complimenti".

Nella lotta al quarto posto chi vedi meglio fra Como, Roma e Juventus?

"Roma e Juventus credo che se la giocheranno fino alla fine. Il Como ha più leggerezza e già ad oggi sta facendo un campionato molto importante. Hanno una proprietà fortissima e a prescindere dal piazzamento faranno degli investimenti esosi".

Il tocco di mano di Malinovskyi poteva essere considerato irregolare?

"Si può dare e di sicuro bisognava andare a rivedere. Dopo i fatti del fine settimana penso che serva sempre di più uniformare la questione dei falli di mano: se la palla viene colpita con il braccio è rigore senza appello. Sull'episodio di Lecce invece c'erano più dubbi, era molto al limite. Anche a San Siro si è parlato molto del tocco di mano di Ricci, quando già nel primo tempo c'era stato un tocco di Rabiot da lontano".

Il campionato può dirsi riaperto dopo il derby?

"Secondo me non si è riaperto. Il derby ha dato piu che altro fiducia al Milan in ottica Champions, ma non si può pensare che l'Inter abbia rimesso in pista in campionato. Sette punti sono tanti. Nel prossimo fine settimana comunque ci saranno Inter-Atalanta e Lazio-Milan e da lì forse potremo capire qualcosa di più".