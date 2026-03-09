Stasera Lazio-Sassuolo, i convocati di Sarri: Basic non recupera, sono 3 gli assenti
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Sassuolo, posticipo della 28^ giornata di Serie A. Oltre agli infortunati Provedel e Rovella, ancora assente il centrocampista Basic. Questi i convocati:
Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
