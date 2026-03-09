Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui

Nella giornata numero 28 del campionato, per la Roma si è palesato lo scenario che prima di ogni altra cosa era importantissimo evitare. Da una parte giallorossi sconfitti a Genova e parallelamente dall'altra ecco il Como che espugna Cagliari. Risultato, una classifica che - per una corsa al quarto Champions quanto mai infuocata - adesso vede entrambe le squadre appaiate a 51 punti (ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa).

Subito Como-Roma.

E, scherzo del del destino, indovinate un po' cosa propone il prossimo turno? Proprio Como-Roma, in programma domenica alle 18. Non una sfida da dentro o fuori, certo, ma senza dubbio uno spartiacque fondamentale per entrambe le squadre. La Roma al Sinigaglia dovrà cercare di invertire un trend che la vede sconfitta in sei delle ultime 10 trasferte disputate in Serie A: tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 24 gare esterne disputate nella competizione.

Fattore Sinigaglia

Dall'altra parte, c'è un Como apparentemente inarrestabile, che macina punti su punti e potrà sfruttare anche un altro fattore. Calendario alla mano, alla squadra di Fabregas restano "solo" due scontri diretti contro concorrenti in corsa per la Champions (contro la Roma, appunto, e il Napoli), tre se si considera anche l'Inter, tutte partite da giocare al Sinigaglia. Il fattore casa dunque potrebbe risultare decisivo.

Il calendario del Como fino al termine della stagione: qui i calendari a confronto per la corsa alla Champions League):

29ª giornata, Como - Roma

30ª giornata, Como - Pisa

31ª giornata, Udinese - Como

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Sassuolo - Como

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como