Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi

Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Continua la 31ª giornata di Serie C con diversi posticipi in programma oggi. Nel Girone B in programma ben tre gare alle 20:30: l’Ascoli ospita il Ravenna, l’Arezzo fa visita al Campobasso mentre il Perugia sfiderà il Pontedera. Tre gare anche nel Girone C. L’Atalanta U23 ospita l’Audace Cerignola, sfida tra Catania e Casertana e Casarano di scena in casa del Monopoli. Di seguito il programma integrale della giornata:

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
Carpi-Torres 1-1
63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55' Proietto
Domenica 8 marzo
Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1
52' Eusepi
Ternana-Gubbio 0-1
40’ Ghirardello
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42*, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pianese 43**, Pineto 42, Gubbio 42*, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32*, Torres 29**, Sambenedettese 28*, Perugia 27, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più - ** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)
Siracusa-Giugliano 2-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)

Domenica 8 marzo
Foggia-Potenza 0-1 58' Siatounis
Sorrento-Benevento 0-2
19' rig. e 40'+5 Salvemini
Cavese-Picerno 2-0
14' rig. Orlando, 90'+3 Fella

Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73*, Catania 60, Cosenza 56*, Salernitana 54*, Crotone 51*, Casertana 49, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40*, Potenza 40*, Atalanta U23 35, Cavese 34*, Sorrento 33*, Latina 32*, Picerno 31*, Giugliano 28*, Trapani 28, Siracusa 24*, Foggia 22*

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della... Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento... Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia... Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Altre notizie Serie C
Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto... Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione... 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"... Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della... Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento... Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato... Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana" Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
5 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.1 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
Immagine top news n.2 Vlahovic-Juventus, scatto per il rinnovo: Ristic è già arrivato a Torino
Immagine top news n.3 Il Milan accorcia sull'Inter, il Como sogna. Colpo Lecce: la classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.4 Il Milan non lo dice, ma ha riaperto la lotta Scudetto: derby contro l'Inter deciso da Estupinan
Immagine top news n.5 Tre punti d'oro per il Genoa: 2-1 alla Roma che sente il fiato sul collo di Como e Juventus
Immagine top news n.6 Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi
Immagine top news n.7 Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, dal riscatto di Boga al rinnovo di K. Thuram: l'agente è lo stesso, le cifre
Immagine news Serie A n.2 Serena difende Pio Esposito dopo il derby: "Non è un attaccante universale, non si inventa gol da solo"
Immagine news Serie A n.3 Garlando: "Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e ha fatto la storia Estupinan"
Immagine news Serie A n.4 Milan-Inter, la moviola di Calvarese: "Mano di Ricci? Tre motivi per cui non è rigore"
Immagine news Serie A n.5 Fortezza "Ferraris": il Genoa nel 2026 ha riscoperto il suo campo di casa, 13 punti in 6 gare
Immagine news Serie A n.6 Doveri promosso: per la Gazzetta il braccio di Ricci è considerato in dinamica non punibile
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Alex Schwazer al SudTirol: "Lavoro per far migliorare aspetti legati alla corsa e capacità di recupero"
Immagine news Serie B n.2 L'effetto Insigne si fa sentire. Il Pescara è tornato pienamente in corsa per la salvezza
Immagine news Serie B n.3 Samp divisa sul cambio in panchina, ma Manfredi sogna di riportare in Italia Mancini: il punto
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Empoli, polemiche sul gol decisivo. Calvarese: “Tocco di Pittarello non punibile”
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: vola Pohjanpalo. Di Nardo sfonda il muro della doppia cifra
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il giorno dopo l'ennesima delusione: giornata decisiva per lo staff tecnico?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, vittoria e polemiche: tifosi contro Capomaggio e Golemic. Arechi deserto
Immagine news Serie C n.2 'E venne il giorno'. Il TFN si pronuncerà sul futuro del Trapani: ipotesi esclusione concreta
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 31ª giornata: ben sei posticipi in programma oggi
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”