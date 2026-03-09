Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Toni: "Bayern favorito se non sottovaluterà l'Atalanta. Con Palladino c'è stata la svolta"

Toni: "Bayern favorito se non sottovaluterà l'Atalanta. Con Palladino c'è stata la svolta"
© foto di Federico Serra
Simone Bernabei
Oggi alle 15:05Serie A
Simone Bernabei

"Non vedo l'ora di tornare a Monaco per la sfida di ritorno". Inizia così l'analisi di Luca Toni della doppia sfida fra Atalanta e Bayern Monaco in Champions League. L'ex centravanti, oggi opinionista su Prime Video, ha parlato a TZ:

"Sulla carta il Bayern è molto più forte dell'Atalanta. La Dea ha buoni giocatori e con Palladino in panchina gioca forte, specialmente in Champions League. Il tecnico ha cambiato la mentalità della squadra. Juric da quello che ho sentito non aveva un rapporto buono con la squadra, Palladino è riuscito a ricreare un buon clima all'interno della squadra, come succedeva con Gasperini".

Perché il Bayern è favorito allora?
"Ha la situazione nelle proprie mani. Se è in giornata, è favorito chiaramente. Ha giocatori fantastici. Detto questo non deve sottovalutare l'Atalanta, che è in fiducia e ha l'orgoglio di essere arrivata fino a qui. Per l'Atalanta sarà la partita della vita e se il Bayern la prende con leggerezza può rischiare".

Chi deve temere il Bayern?
"Ederson è uno dei giocatori più europei, uno dei più forti. Vediamo chi giocherà in attacco, ma l'Atalanta è caratterizzata dallo spirito di squadra, tutti aiutano tutti".

