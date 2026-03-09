Il Cesena non convince, ma Mignani dovrebbe aver salvato la panchina. E la dirigenza?

Un pari contro il Modena, che arriva dopo le sette sconfitte di questo anno solare maturate in undici partite, e panchina a quanto pare salva: la situazione in casa Cesena dovrebbe essere questa, con Michele Mignani che rimane quindi al timone della prima squadra bianconera. Ma, come riferisce l'edizione on line del Resto del Carlino, qualcosa in più - se mai ci dovesse essere - verrà reso noto dopo la call del board; ieri, infatti, nessuno ha parlato, il Direttore Sportivo FIlippo Fusco ha solo confermato il silenzio stampa.

Certo, la situazione non è delle più idilliache, la piazza sta chiedendo la testa del tecnico da un pezzo e la società gli aveva dato la cosiddetta fiducia a tempo, ma il punto conquistato al 'Braglia' dovrebbe aver lasciato questa eredità. Soprattutto per le tempistiche, perché, come si legge, la scelta dovrebbe ricadere o su un tecnico che accetterà un contratto di pochi mesi o su un tecnico che sarà anche colui che nella prossima stagione guiderà il Cesena. Fabio Caserta e Guido Pagliuca sembrano nomi caldi, ma non c'è stato alcun contatto.

A ogni modo, si dovrà poi capire quel che ne sarà della dirigenza: ci saranno anche qui delle conferme o si procederà con qualche cambio? A breve ogni risposta.