TMW Inter, i tempi di recupero di Calhanoglu. Come sta Bastoni: non c'è frattura

Hakan Calhanoglu salterà sicuramente la prossima di campionato con l’Atalanta. Il centrocampista turco, vittima di un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, rimarrà ai box per la gara con la Dea. In casa Inter, per quanto filtra, la speranza è di averlo per il successivo impegno con la Fiorentina, anche se non è da escludere che possa tornare direttamente dopo la sosta.

Non preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito malconcio dal derby. Il difensore centrale ha rimediato una forte contusione alla tibia: non c’è frattura, potrebbe solo essere questione di qualche giorno per assorbire l’infiammazione. Ad oggi non è in dubbio per la prossima partita, ma va monitorato.

Per quanto riguarda l’attacco, con l’Atalanta il tecnico Cristian Chivu avrà a disposizione Marcus Thuram: il francese sta smaltendo l’attacco influenzale molto forte che lo ha messo ko prima del derby, e tornerà al lavoro presto. Oggi la squadra si è allenata, seguendo il programma del post partita, mentre domani beneficerà di un giorno di riposo e da mercoledì riprenderà la preparazione in vista della gara con i bergamaschi. Da affrontare senza Lautaro Martinez: prosegue il recupero del capitano, ma c’è grande cautela.