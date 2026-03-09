Sampdoria, si va verso il secondo cambio in panchina: le medie punti a confronto

Ore di riflessione in casa Sampdoria. Il club blucerchiato annuncerà in giornata la fine del proprio rapporto con Angelo Gregucci e Salvatore Foti e valuterà poi i profili che ne prenderanno il posto. Secondo cambio in panchina dunque per la squadra blucerchiata che è sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere dopo le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare. La squadra intanto si è allenata in mattinata, la sfida contro il Venezia è prevista sabato prossimo al "Ferraris", agli ordini di Attilio Lombardo.

Foti lascia il centro sportivo

E prima di mezzogiorno Foti, che si è lasciato bene con l'entourage e con gli altri membri dello staff tecnico (Pozzi e Lombardi sono rimasti in blucerchiato), è rientrato dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" poco prima di mezzogiorno. La società, con questa decisione, intende dare una scossa alla situazione dopo un mercato importante a gennaio.

Le medie punti

Dopo la sconfitta in casa dell'Entella, il club di via Cavour aveva optato per esonerare Massimo Donati. Sotto la guida tecnica dell'ex centrocampista di Atalanta e Milan, la Samp aveva ottenuto cinque punti in otto partite, una media di 0,62, mentre con Gregucci e Foti la media si è alzata a 1,19 con 25 punti raccolti in 21 partite che avrebbe proiettato i blucerchiati fuori dalla zona calda. Adesso un nuovo nome varcherà i cancelli di Bogliasco, presto può arrivare la decisione.