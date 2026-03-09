Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Dieci giornate alla fine del campionato, e un discorso scudetto forse riaperto. Dopo il derby di ieri, sette punti separano l’Inter capolista dal Milan inseguitore. Uno scenario nel quale, inevitabilmente, la differenza la faranno anche i calendari che aspettano le due squadre da qui a fine stagione.
Il contraccolpo derby peserà? È il grande interrogativo, specie considerando le prossime uscite della squadra di Cristian Chivu: nelle prossime quattro gare, i nerazzurri affronteranno avversarie di alta classifica, più la Fiorentina che resta una mina vagante. Più semplice, viceversa, il calendario da metà aprile in poi, seppur con l’incognita Coppa Italia. C’è più equilibrio, invece, nel percorso del Milan, che alternerà in misura maggiore partite a coefficiente di difficoltà diverso. Fermo restando che, come dicono gli allenatori, bisogna giocare con tutte.
1. INTER 67
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
*Inter-Como semifinale di ritorno di Coppa Italia
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
*eventuale finale di Coppa Italia
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. MILAN 60
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
