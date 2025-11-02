Inter, Carlos Augusto: "Non sarà facile, Chivu ci dà tanta libertà"
TUTTO mercato WEB
Nel pre-partita di Verona-Inter è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore dei nerazzurri, Carlos Augusto.
Il match - "Dobbiamo fare il nostro lavoro come sempre. L'orario della partita è insolito, ma dobbiamo approcciare la partita bene, non ci sono match facili in Serie A.
Chivu - "Lui da tanta libertà ai calciatori, io da quinto di centrocampo o da terzo in difesa provo a dare sempre il massimo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile