L'Inter vuole blindare Carlos Augusto: accordo per il rinnovo a un passo. I dettagli

Carlos Augusto è l'uomo in più dell'Inter di Cristian Chivu. Inizialmente è arrivato in nerazzurro per fare il vice di Dimarco, poi Simone Inzaghi lo ha provato con successo pure da braccetto nei tre dietro, ma con il rumeno è diventato utile pure sulla fascia destra, dove ha agito a piede invertito. Uno degli acquisti più sottovalutati degli ultimi anni, oggi è fondamentale.

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, ai piani alti del club l'apprezzamento è evidente. Da tempo infatti Marotta, Ausilio e Baccin stanno lavorando al prolungamento di contratto del classe '99. L'accordo con l'ex Monza è davvero vicino dopo i recenti contatti con l'entourage del brasiliano, che ha un'intesa che scadrà il 30 giugno 2028, ovvero tra 2 stagioni e mezzo.

Il suo stipendio attuale è di 2,2 milioni di euro netti all'anno, ma le intenzioni sono quelle di blindarlo fino al 2030 e aumentargli l'ingaggio, che si attesterà circa sui 3 milioni. Un attestato di stima che vale tantissimo e che testimonia come il suo status non sia più quello di una semplice alternativa, ma qualcosa di più. Carlos Augusto è un titolare aggiunto, affidabile e in grado di risolvere problemi tattici quando si presentano. La certezza che l'Inter cercava.