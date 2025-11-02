Inter, Chivu: "I giovani avranno tempo per dimostrare. Verona mi ha salvato"

Nel pre- partita di Hellas Verona-Inter è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.

La reazione contro la Fiorentina dopo Napoli - "La reazione non è mia scontata, come la continuità. Dobbiamo fare una grande prestazione anche oggi, sta nel nostro dna, fare sempre meglio".

Bonny e Sucic - "Sono bravi come lo sono Luis Henrique, Diouf ed Esposito, avranno il loro tempo per dimostrare le loro qualità. Ho un gruppo fantastico che crede al nostro percorso, nella nostra crescita e nel nostro sogno".

Il ritorno a Verona - "Qui sono rinato, sono diventato un'altra persona. Ho perso molto quel giorno, ho realizzato che le cose belle della vita sono ben altre e un modo per apprezzare tutto. Però sono contento di essere qui, ero tornato anche con il Parma l'anno scorso. Io però mi emoziono per la partita, non penso al mio incidente. Verona è una città splendida, l'ospedale e i medici mi hanno salvato".

Josep Martinez - "È un momento difficile per lui, noi lo aiutiamo e pensiamo anche alla famiglia della persona scomparsa. Noi siamo vicini a Martinez e stare insieme al gruppo gli fa bene".