Oggi in TV, Finale Supercoppa: dove vedere Napoli-Bologna
Chi vincerà lò Supercoppa Italiana? Stasera alle 20.00 la sfida fra Bologna e Napoli, la gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Si chiude anche il girone d'andata in Serie C, con la sfida fra Union Brescia e Inter U23.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedi 22 dicembre
19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA
21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN
