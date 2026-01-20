Live TMW Inter, Chivu: "L'Arsenal ha meritato, in caso di playoff saremo pronti"

L'Inter cade ancora in Champions League. Dopo Atletico Madrid e Liverpool i nerazzurri perdono anche contro l'Arsenal per 3-1. Tra poco in conferenza stampa l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu analizzerà la gara del Giuseppe Meazza

23.40 - comincia la conferenza stampa

Ora siete fuori dalle prime otto, sei preoccupato?

"Non sono mai preoccupato sapevamo che non sarebbe stato facile il percorso. Mi prendo la crescita nell'intensità del gioco e il coraggio. Aspettiamo le partite di domani ma saremo pronti nel caso ai playoff".

Troppi errori da parte vostra?

"Conoscevamo la forza dell'Arsenal, per quello che creano sugli esterni e dentro l'area. Nelle poche volte in cui abbiamo vinto qualche contrasto siamo riusciti a creare ma ci è mancata lucidità e concretezza. Le occasioni che ti vengono offerte devono essere sfruttate. L'Arsenal ha meritato e gli facciamo i complimenti".

Quanto pesano eventualmente quelle due partite ai playoff?

"Due in più o in meno cambia poco. Non dobbiamo pensare a questo, altre squadre in Europa giocano come noi. Io non mi lamento, se si devono fare due partite in più le affronteremo".

23.44 - termina la conferenza stampa