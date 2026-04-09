Inter, Chivu: "Non vorrei rigiocare nessuna partita. Lautaro e Calha? Importanti come tutti"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a tre giorni dalla partita contro il Como, valida per la 32^ giornata di Serie A. L'allenatore rumeno ha parlato così di quanto bene abbiano fatto alla squadra i rientri di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu: "Loro due sono importanti quanto gli altri che fanno parte di questo gruppo. Di questa società".

Quanto conta il concetto di squadra?

"Sappiamo tutti l’importanza dei nostri giocatori, sappiamo tutti quanto ci possono dare, quello che è il loro contributo. È la vera forza di questo gruppo e in questo momento ci godiamo anche i ritorni importanti di questi giocatori, che nell’ultimo periodo hanno avuto degli acciacchi

C'è una partita che vorrebbe rigiocare?

“No, io guardo sempre la prossima. Il messaggio dopo la sfida vinta contro la Roma è che abbiamo questa voglia matta di essere competitivi fino in fondo. La differenza la faranno il coraggio, la personalità e la voglia di essere dominanti".