Inter, Chivu: "Partita tra due squadre forti, che giocano a viso aperto per vincere"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro l’Arsenal.
Partita in cui conta anche l'esperienza?
"Conta la responsabilità, l'atteggiamento, la voglia di essere dominanti, la serenità e la responsabilità da trovare. Si gioca sulla qualità, sugli errori e su viso aperto dove due squadre forti hanno voglia di portare a casa la partita".
