Palladino otterrà quello che è sfuggito a Gasperini?

Successivamente a Stefano Colantuono non c’è riuscito Edy Reja e neppure Gian Piero Gasperini. Domani toccherà a Raffaele Palladino sfatare il tabù Inter al Meazza. Perché dopo il successo col tecnico romano in panchina il 23 marzo 2014 l’Atalanta non ha più sconfitto in trasferta la Beneamata.

Sull’altra panchina Palladino troverà quel Cristian Chivu affrontato la stagione scorsa in occasione di Fiorentina-Parma 0-0, ma anche nel girone d’andata di questo torneo quando i meneghini si imposero col punteggio di 1-0 a Bergamo.

Sono 2 anche gli scontri diretti in Serie A fra Chivu e l’Atalanta. La stagione passata fece 3-2 con i Ducali e, come già raccontato, qualche mese fa ha piazzato un 1-0 a Bergamo.

Molti di più gli scontri diretti fra Palladino e l’Inter in campionato. Complessivamente ammontano a 7 con questo score: 2 vittorie per il mister originario di Mugnano di Napoli, 1 pareggio, 4 sconfitte. Palladino ha sfidato l’Inter dalle panchine di Monza, Fiorentina e Atalanta.

PS: chi sono gli altri allenati delle Dea ad aver sbancato il Meazza nerazzurro? Giovanni Vavassori, Cesare Prandelli, Nedo Sonetti, Paolo Tabanelli, Ivo Fiorentini, Luigi Bonizzoni e Luisito Monti. A proposito, Colantuono c’è riuscito per ben 2 volte…

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E PALLADINO IN CAMPIONATO

1 vittoria Chivu

1 pareggio

0 vittorie Palladino

1 gol fatto squadre di Chivu

0 gol fatti squadre di Palladino

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

2 vittorie Chivu

0 pareggi

0 vittorie Atalanta

4 gol fatto dalle squadre di Chivu

2 gol fatti dal Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E L’INTER IN CAMPIONATO

2 vittorie Palladino

1 pareggio

4 vittorie Inter

8 gol fatti dalle squadre di Palladino

12 gol fatti dall’Inter