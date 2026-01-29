Inter, Chivu sottolinea: "Oggi voglio parlare della grande parata di Sommer"

L'Inter raccoglie una vittoria prestigiosa sul campo del Borussia Dortmund, anche se il 2-0 dei nerazzurri non basta per evitare i playoff. Il tecnico Cristian Chivu al termine della gara ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Inter TV.

Queste le sue parole: "Siamo felici di questa partita, perché chiudiamo con fiducia questa lunga serie di partite in Champions, con una iniezione di fiducia per una bella vittoria.

Oggi voglio sottolineare la grande parata di Sommer. Quelli che alleno sono dei ragazzi meravigliosi, si sono guadagnati la stima dei loro tifosi. Diouf ha accettato il ruolo che ha in questo gruppo, sono felice anche di aver visto la sua gioia oggi”.

Poi ha aggiunto in merito alla prospettiva di giocare i playoff per guadagnare gli ottavi di finale (dove ci sarà da affrontare una fra Bodo Glimt e Benfica): "Abbiamo un gruppo ampio, sono tutti pronti a giocare e ormai siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Questa gara ci dà autostima e noi siamo felici di giocare queste altre due sfide".