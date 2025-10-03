Torino, Baroni: "Ilic è convocato. I ragazzi hanno capito, possiamo risalire la china tutti insieme"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato anche della difficile settimana vissuta dopo il ko di Parma, che ha messo a serio rischio la sua panchina. "A Parma la squadra dal punto di vista offensivo ha creato molto più dell'unico gol segnato. Siamo consapevoli che serve ancora di più, stiamo lavorando. Due punte? Soluzione possibile, vediamo".

I giocatori hanno compreso il momento difficile?

"Sì. Ho visto questi occhi nella gara di Parma, anche se non è bastato. Abbiamo vissuto una settimana corta, lavorando con la convinzione di uscire da questa situazione complicata: possiamo farlo tutti insieme".

Con quale spirito si affronta la Lazio?

"Lavoro, determinazione e convinzione. Si trovano in settimana e bisogna portare tutto in partita".

Torna a Roma contro la Lazio da avversario: che squadra troverete?

"Ogni gara si gioca per fare risultato, sono consapevole di sfidare una squadra forte che ha giocatori molto forti".

Cosa ci può dire su Ilic? Avete chiarito?

"E' convocato. Non c'era nulla da chiarire, è un percorso e credo che abbia qualità. Mi aspetto molto da lui, anche in allenamento. Se non lo vedo, devo usare strategie che sono verso una direzione: la strada che dobbiamo fare tutti e il singolo giocatore".

