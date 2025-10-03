Loftus-Cheek rinato con Allegri e Tuchel. Dopo 7 anni può tornare a giocare per l'Inghilterra

Ruben Loftus-Cheek chiamato ancora da Thomas Tuchel. Il centrocampista del Milan era già stato convocato a settembre dal tecnico tedesco, permettendogli di rientrare nel giro della nazionale inglese dopo ben 7 anni. Una grande impresa per un giocatore che sembrava ormai definitivamente uscito dai radar e il segno che la cura Allegri ha portato i suoi frutti.

Contro il Galles il probabile ritorno, sette anni dopo

Nelle partite contro Andorra e Serbia, Loftus-Cheek è rimasto in panchina ma l'amichevole di giovedì 9 contro il Galles può essere la grande occasione per il ritorno in campo. L'ultima volta fu nel novembre 2018, amichevole contro gli Stati Uniti a Wembley. Loftus-Cheek ha approfittato dell'assenza di Jude Bellingham. La stella del Real Madrid si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla spalla, mentre Jack Grealish nonostante il grande avvio dell'Everton è rimasto ancora fuori.

La stima di Tuchel

"Non credo che si renda conto di quanto sia forte" ha dichiarato il commissario tecnico nella conferenza dello scorso mese per spiegare la sua convocazione, aggiungendo: "È sempre stato un piacere lavorare con lui". Tuchel è il tecnico col quale Loftus-Cheek ha giocato di più in carriera: 46 presenze, molte di esse da titolare. Di fatto è il tecnico che assieme a Maurizio Sarri l'ha valorizzato di più.

Il rendimento al Milan

Dal canto suo Loftus-Cheek sembra tornato quello dei tempi migliori: nonostante l'arrivo di Adrien Rabiot l'abbia fatto retrocedere nelle gerarchie, fin qui Massimiliano Allegri non se n'è mai privato: mezz'ala o trequartista e rendimento di buon livello. La sua media TMW è 6.38, tra i migliori di questo campionato. E anche in Inghilterra se ne sono accorti.