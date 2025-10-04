Inter come un rullo: raddoppia Bonny contro la Cremonese, assist di Dimarco
Segui qui la diretta di Inter-Cremonese
L'Inter raddoppia a San Siro: al 38' Barella imbuca per Dimarco, che crossa perfettamente sul primo palo dove c'è Bonny, che di testa anticipa Silvestri e insacca. Inter-Cremonese 2-0 al momento.
Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women