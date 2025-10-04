Ederson torna titolare: "Mi mancava l'Atalanta e viceversa. Piano piano ritroverò la forma"

Ederson, centrocampista nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel pre partita di Atalanta-Como dopo essere tornato titolare in campionato post-rientro in Champions League: "A me è mancata tanto l'Atalanta, essere in campo. Tosta venire allo stadio e non poter giocare. Poi io sono mancato all'Atalanta? Sì, un po', perché giocavo spesso negli ultimi anni ma la squadra ha fatto benissimo, anche oltre gli infortuni".

Oggi hai 90 minuti nelle gambe?

"Piano piano cercherò di ritrovare la forma giusta, che tutti conoscono. La sosta sarà importantissima per me, trovare la condizione di prima. Oggi dipenderà dalla partita, quanto tempo giocherò. Se giocherò 20 o 60 minuti darò il massimo".

Riuscirete a scattare in contropiede con la difesa alta del Como?

"Sì, loro giocano con una difesa alta e noi cercheremo di sfruttare anche quello. Ma ci sono anche altri punti che possiamo sfruttare. La loro qualità è forte e positiva, ma noi stiamo facendo bene. Prima difendiamo bene, poi vedremo gli spazi e cercheremo il nostro attaccante, la cosa più importante oggi".