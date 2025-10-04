Como, Ludi su Baturina: "Sta lavorando bene, non è facile alternarsi con Nico Paz"
Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 6^ giornata di Serie A.
Quest'anno sono questi gli scontri diretti del Como?
"Sono le partite più stimolanti, ci vuole personalità e ce l'abbiamo. Cercheremo di rendere orgogliosi i tifosi".
Come vede Baturina?
"Sta lavorando molto bene, il progetto su di lui è molto chiaro. Essere la riserva di Nico Paz non è facile, ma vogliamo vedere il suo miglioramento e che lui pensi al processo: in ogni caso, domani deve continuare a lavorare alla grande"
