Como, Ludi su Baturina: "Sta lavorando bene, non è facile alternarsi con Nico Paz"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Quest'anno sono questi gli scontri diretti del Como?

"Sono le partite più stimolanti, ci vuole personalità e ce l'abbiamo. Cercheremo di rendere orgogliosi i tifosi".

Come vede Baturina?

"Sta lavorando molto bene, il progetto su di lui è molto chiaro. Essere la riserva di Nico Paz non è facile, ma vogliamo vedere il suo miglioramento e che lui pensi al processo: in ogni caso, domani deve continuare a lavorare alla grande"