Inter, Bonny: "Contento di aver aiutato la squadra, Chivu mi dà fiducia ogni giorno"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 4-1 sulla Cremonese nella quale ha segnato un gol e servito tre assist: "Bello vincere così, abbiamo dato continuità ai nostri risultati e sono contento di aver aiutato la squadra".

Come se l'è cavata Barella da regista?

"Barella da regista merita 10".

Quanto conta conoscere Chivu?

"Conta, mi dà fiducia ogni giorno: so che se lavoro bene avrò la mia chance. Lo ringrazio per questo, dobbiamo andare avanti così".