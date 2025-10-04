Inter, Bonny: "Contento di aver aiutato la squadra, Chivu mi dà fiducia ogni giorno"
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 4-1 sulla Cremonese nella quale ha segnato un gol e servito tre assist: "Bello vincere così, abbiamo dato continuità ai nostri risultati e sono contento di aver aiutato la squadra".
Come se l'è cavata Barella da regista?
"Barella da regista merita 10".
Quanto conta conoscere Chivu?
"Conta, mi dà fiducia ogni giorno: so che se lavoro bene avrò la mia chance. Lo ringrazio per questo, dobbiamo andare avanti così".
