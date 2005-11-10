Pellegrino: "Mi metto pressione per fare uguale o meglio di Kean. Lautaro? Il più forte in A"

Mateo Pellegrino, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha commentato anche il peso dell'eredità di Moise Kean nel reparto avanzato viola. Di seguito le dichiarazioni in merito del nuovo centravanti della Fiorentina, che invece ha messo sul trono dei bomber di Serie A il suo connazionale Lautaro Martinez.

Pellegrino e l'eredità di Kean

Sei chiamato a sostituire Kean, pressione?

"Lui ha fatto molto, molto bene, io la pressione me la metto da solo per fare bene come ha fatto lui, se si può anche meglio. Non mi piace pensare a ciò che è stato prima. Speriamo di fare come lui o anche meglio, ma penso al lavoro quotidiano".

Batistuta al primo anno forse ha fatto 14 gol. Non ti sei dato un obiettivo?

"Spero anche di più, ma non mi piace fissare un obiettivo. Guardo a quello che capita oggi, non mi metto numeri in testa. Doppia cifra? Sì".

Lautaro è l'attaccante più forte della Serie A?

"Sì, per me sì è il più forte della Serie A. Non solo lo ha dimostrato nell'Inter, ma anche in Nazionale e per tanto tempo. Dimostra la sua voglia di lottare per tanti anni. In poco tempo è diventato il capitano dell'Inter".

La top 3 degli attaccanti in Serie A?

"Lautaro sicuramente, poi è difficile".

Pensi alla Nazionale?

Ci penso, la concorrenza è parecchia e non è semplice. Lavoro per fare bene alla Fiorentina e sarebbe un sogno. Il focus è sulla Fiorentina, se facessi bene qua e raggiungessi la Nazionale, sarebbe il massimo".