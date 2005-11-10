Cagliari, Pisacane dopo il Rayo: "Kevin Carlos ha avuto un fastidio. Nzola in gol fa piacere"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il test amichevole di Madrid in casa del Rayo Vallecano, vinto ai calci di rigore dopo il pareggio (1-1) nei tempi regolamentari: "Abbiamo voluto fare questo test contro un avversario di alto livello per raccogliere determinate indicazioni in vista della ripresa del campionato", ha esordito.

Un infortunio da segnalare

"Non abbiamo mutato lo spirito, mi fa piacere aver visto qualche nostro giovane, come Akarakiri e Piro, mi dispiace non aver potuto utilizzare Kevin Carlos, che avrebbe messo minuti nelle gambe, ma ieri mattina ha accusato un fastidio al retto femorale e lo valuteremo nei prossimi giorni. Tutti i ragazzi chiamati in causa si sono ben disimpegnati, da Sugawara a Massolin, passando per tutti coloro che sin qui hanno avuto meno minutaggio. Sulev? Ha qualità importanti, lo conosco bene e so cosa può darci potenzialmente e in prospettiva; Sugamele ha la nostra fiducia, crediamo molto in lui e non è un caso se ha già esordito in Serie A e totalizzato due presenze; anche oggi ha dimostrato le sue caratteristiche. Mi fa piacere per Nzola, che ha ritrovato il gol. Non volevamo un’amichevole dove tutto sarebbe stato facile, bensì una sfida vera per tornare a Cagliari con ulteriori elementi e consapevolezza”.

Un commento sulla sosta

Oltre due settimane senza campionato e senza alcuni giocatori invece via con le rispettive nazionali ha indotto Pisacane a organizzare un'amichevole internazionale. "La sosta così lunga è stata una novità. Siamo curiosi di riaccogliere i nazionali, dovremmo capire in che stato fisico arriveranno. Quando si hanno tante partite ravvicinate, è difficile lavorare con dei carichi importanti come abbiamo fatto noi. Abbiamo lavorato anche con dei carichi personalizzati, a seconda delle esigenze dei singoli calciatori”.

Tempo di ripartire

"Non abbiamo mai staccato del tutto, sappiamo tutti molto bene che dopo la sosta inizierà un altro campionato di 33 partite e dovremo farci trovare pronti", ha dichiarato Pisacane. "La squadra si è guadagnata questo entusiasmo e dovrà meritarselo partita dopo partita. Ringrazio i tifosi che anche oggi si sono sobbarcati un’altra trasferta impegnativa, dobbiamo essere all’altezza di questa passione ed è per noi un mantra da tenere bene a mente”.