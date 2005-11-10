Ferrari: "Ho ancora la lettera che mi ha lasciato Bove. Ci fece prendere uno spavento enorme"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, emozionandosi non poco quando gli è stato chiesto dell'ex calciatore Edoardo Bove e dell'arresto cardiaco del dicembre 2024. Ecco la sua risposta sul centrocampista oggi al Watford.

Ferrari e le porte viola sempre aperte per Bove

Bove cosa vi ha lasciato?

"Un ragazzo eccezionale, ho ancora la lettera che mi ha lasciato quando è andato via, ci ha fatto prendere uno spavento enorme. Per fortuna è andato tutto bene, lui è un ragazzo lucido e serio, per fortuna ora ha ritrovato il campo, la vita che voleva, perché voleva fare il calciatore. Da noi sarà sempre il benvenuto".