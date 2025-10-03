Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano

Attraverso i canali propri canali ufficiali la Cremonese ha diramato la distinta con i nomi del giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la gara di domani, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18, contro l'Inter allo Stadio 'Meazza'. Tra i non convocati Audero e Terracciano (fastidi muscolari)

Portieri: Silvestri, Malovec, Nava

Difensori: Pezzella, Barbieri, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino

Centrocampisti: Zerbin, Sarmiento, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico dei grigiorossi, in merito alle condizioni di Emil Audero, ha spiegato: "Audero non sarà con noi, non ha accusato nulla di impegnativo ma è stato bravo a rispettare il fastidio che ha avuto e a fermarsi".