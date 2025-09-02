Inter, da domani gruppo allargato: la prima squadra di allenerà con l'Under 23

Ancora un giorno di riposo e poi l’Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra di Cristian Chivu è reduce dall’inatteso stop casalingo contro l’Udinese. Una sconfitta casalinga che brucia ma che non deve far suonare allarmi in quanto si è soltanto alla seconda giornata di campionato. Dopo la sosta per le Nazionali il calendario diventerà sempre più fitto con partite ogni tre giorni visto che partirà anche la fase “campionato” della nuova Champions League. Partite impegnative e ravvicinate dove ci sarà bisogno di tutto il gruppo.

I giocatori che resteranno in Italia

E domani la ripresa vedrà tanti giocatori assenti per gli impegni con le rispettive rappresentative. Resteranno a lavorare nel quartier generale nerazzurro con mister Chivu Sommer, Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bonny, Luis Henrique ed Andy Diouf. Gli altri torneranno a disposizione la prossima settimana con Lautaro che arriverà a due giorni dalla gara contro la Juventus,

Allenamenti con l'U23

E da domani, per i prossimi tre giorni, il gruppo sarà più allargato. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la squadra si allenerà insieme ai ragazzi dell'Under 23 di Stefano Vecchi. La società crede molto nel progetto seconda squadra che ha esordito in Serie C con due pareggi in altrettante gare.