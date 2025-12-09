Inter, Dimarco non si fida del Liverpool: "Squadra forte, pericolosa in ogni occasione che ha"
TUTTO mercato WEB
Manca davvero poco al fischio d'inizio della sfida tra Inter e Liverpool, intervistato da Sky Sport, ha parlato così il laterale nerazzurro Federico Dimarco: "Una squadra forte, piena di giocatori di altissimo livello e dovremmo stare attenti per tutti i novanta minuti perché il Liverpool è sempre pericoloso in ogni occasione che ha. Dobbiamo fare tutti l'uno per l'altro come abbiamo fatto gli scorsi anni nelle grandi partite. E' molto semplice, basta pensare di partita in partita e il resto viene da se. In Champions League sono tutte difficili e dobbiamo fare grande attenzione".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile