Inter, Dimarco non si fida del Liverpool: "Squadra forte, pericolosa in ogni occasione che ha"

Manca davvero poco al fischio d'inizio della sfida tra Inter e Liverpool, intervistato da Sky Sport, ha parlato così il laterale nerazzurro Federico Dimarco: "Una squadra forte, piena di giocatori di altissimo livello e dovremmo stare attenti per tutti i novanta minuti perché il Liverpool è sempre pericoloso in ogni occasione che ha. Dobbiamo fare tutti l'uno per l'altro come abbiamo fatto gli scorsi anni nelle grandi partite. E' molto semplice, basta pensare di partita in partita e il resto viene da se. In Champions League sono tutte difficili e dobbiamo fare grande attenzione".