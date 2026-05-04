Inter, Dimarco: "Scudetto dedicato a chi diceva che ero finito alla fine della scorsa stagione"

Al termine della gara vinta per 2-0 contro il Parma, il difensore nerazzurro Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter Tv della vittoria del titolo di campione d'Italia: "Questo scudetto sa di ripartenza. Dopo le delusioni dello scorso anno siamo ripartiti con staff e gruppo squadra, abbiamo lavorato duramente e siamo arrivati a questo traguardo. Siamo stati sempre uniti, anche nei momenti in cui venivamo criticati e messi in discussione. Abbiamo sempre risposto sul campo".

Infine il difensore si è anche tolto un sassolino dalla scarpa con una dedica particolare di questo scudetto: "Questo scudetto vale tantissimo per quello che è successo l’anno scorso. Lo dedico alle persone che mi sono vicine, soprattutto a chi diceva che ero finito alla fine della scorsa stagione".