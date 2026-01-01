Inter, Dumfries dopo l'intervallo: "Contento del primo tempo, serve il secondo gol"

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match casalingo contro il Parma.

Il gol allo scadere del primo tempo è ormai una costante.

"Oggi è molto importante per noi. Contento del primo tempo: abbiamo creato tanto, non è facile perché il Parma si difende bene. Dobbiamo segnare il secondo gol".