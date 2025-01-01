Inter, ecco chi è in scadenza nel 2026. Oaktree prepara il ringiovanimento?

La stagione 2025/2026 per l’Inter può rappresentare un punto di svolta. La dirigenza nerazzurra, guidata dal fondo Oaktree, sembra orientata verso un ringiovanimento della rosa. Una strategia che è già stata messa in pratica quest’estate, con le trattative che hanno portato in nerazzurro giocatori come Pio Esposito e Ange Yoan Bonny. Transizione generazionale per mantenere alta la competitività della squadra. I prossimi mesi quindi saranno decisivi per capire le reali intenzioni del club e per avviare eventuali trattative con i giocatori che potrebbero meritare un ultimo rinnovo contrattuale. In casa nerazzurra i giocatori in scadenza a giugno 2026 sono diversi, dalla porta alla difesa passando per il centrocampo. Stiamo parlando di Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Scegliere se rinnovare o dire addio ad alcuni giocatori produrrebbe anche un sostanziale ridimensionamento del monte ingaggi.

Di Gennaro e Darmian, perchè possono restare e rinnovare

Tra i candidati a rimanere in nerazzurro c’è senza dubbio Raffaele Di Gennaro. Il portiere è un prodotto del vivaio nerazzurro - questo è molto utile per le liste UEFA - e ha accettato di buon grado il ruolo di comprimario. Prospettive di rinnovo aperte anche per Matteo Darmian, anche se molto dipenderà dalle valutazioni tecniche. Per ora si naviga a vista e nessuna trattativa di rinnovo è stata aperta.

Sommer e De Vrij, situazioni in bilico

Vacilla sempre di più la posizione di Yann Sommer. Il portiere svizzero è un veterano dello spogliatoio ma le sue prestazioni. Stanno vivendo sempre più alti e bassi. Alle sue spalle sta crescendo Josep Martinez, acquistato nell’estate 2024 proprio per prendere il posto dell’ex portiere del Bayern. Difficile che possa accettare il ruolo di secondo portiere per un altro anno alle spalle dello spagnolo. Appare fragile anche la situazione legata a Stefan De Vrij che già quest’anno sta giocando con meno continuità. Il reparto arretrato ha bisogno di un sostanziale ringiovanimento, il futuro dell’olandese è quanto mai incerto

Mkhitaryan e Acerbi al passo d’addio

Chi ormai vede tramontata la sua esperienza a Milano è Henrikh MKhitaryan. L’armeno è stato un pilastro dell’Inter targata Inzaghi e anche quest’anno si è messo a completa disposizione del gruppo con tutta la sua qualità ed esperienza. Questo però può essere il suo ultimo ballo in nerazzurro, esattamente come Francesco Acerbi, che il prossimo anno compierà 38 anni. Il leone della difesa dovrà cedere lo scettro al nuovo corso.