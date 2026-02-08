Lecce, Ramadani: "Non meritiamo questa posizione di classifica"
Yilber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sull’Udinese: “Sono sincero, non meritiamo questa posizione di classifica. Prima della partita ho detto che questa era una grande occasione, è una vittoria che dà continuità e fiducia per le prossime partite”.
Avete controllato la partita.
“Sì, c’è stata solo l’occasione del rigore nel primo tempo. Poi la palla l’abbiamo avuta sempre noi. Devo ringraziare i nostri tifosi, ci danno sempre tanto. Continuiamo così: mancano 14 partite per raggiungere i nostro risultato”.
