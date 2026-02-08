Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter scappa ancora, +8 sul Milan e +9 su Napoli
L’Inter scappa ancora. Con il rotondo 5-0 in casa del Sassuolo, la formazione di Cristian Chivu vola a 58 punti, più otto sul Milan che rimarrà con una gara in meno fino al 18 febbraio, quando recupererà la partita con il Como. Pressione anche sul Napoli (ripristinato il +9) e Juventus, in campo a minuti con la Lazio e attualmente a -13 dai nerazzurri.
Situazione classifica per il Sassuolo, che resta a 29 punti, con un ottimo margine di sicurezza sulla zona salvezza. I neroverdi possono al massimo dolersi per non aver approfittato dei passi falsi di Udinese e Bologna, che li precedono in classifica.
La classifica aggiornata della Serie A
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (23)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio (ore 20.45, DAZN)
Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)