Inter, Lautaro: "Siamo in un grandissimo momento, Dimarco sposta le partite"

Raggiunto Boninsegna, Lautaro Martinez è il terzo marcatore all time dell'Inter con il gol segnato stasera al Sassuolo. Ai microfoni di DAZN ha parlato così: "L'importante è sempre raggiungere gli obiettivi collettivi, è un traguardo importante per noi e per tutto quello che ho sofferto da piccolo, per tutti quelli che mi hanno aiutato. Questo vuol dire tanto per me, per la mia carriera".

Sulla prova di Dimarco?

"E' stato uno dei migliori, in questo momento sposta le partite. La squadra è importante, ma il livello individuale anche".

Inter fantastica in questo momento, un mese delicatissimo adesso.

"Abbiamo perso punti in partite importanti, dobbiamo sistemare alcuni dettagli per far venire i risultati dalla nostra parte. Dobbiamo lavorare con la testa bassa, siamo in un grandissimo momento e siamo contenti della stagione".