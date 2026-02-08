Salernitana, Pagano chiama all’unità: "Non è il tempo delle polemiche, ma della coesione"

In un momento delicato per la stagione della Salernitana, l’amministratore delegato Umberto Pagano ha scelto di intervenire direttamente sui social per mandare un messaggio chiaro all’ambiente granata.

Parole misurate ma decise, con un invito alla responsabilità collettiva: “In un momento complesso come questo, è doveroso metterci la faccia con senso di responsabilità e massima chiarezza”. Un passaggio che sottolinea la volontà della dirigenza di non sottrarsi alle difficoltà, ma di affrontarle apertamente.

Pagano ha poi richiamato tutto l’ambiente – squadra, società e tifosi – alla compattezza: “La situazione richiede compattezza, non divisioni. Le sconfitte fanno male a tutti, ma non è questo il tempo della polemica o delle esasperazioni. È il tempo della coesione”.

Un messaggio che punta a stemperare tensioni e malumori, inevitabili dopo una serie di risultati negativi, e a riportare l’attenzione sull’obiettivo stagionale. “Le difficoltà non devono distrarci dall’obiettivo, né compromettere il lavoro in atto. Uniti, determinati e concentrati: solo così si costruisce la strada per la risalita”.