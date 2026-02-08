Maran: "Fiorentina, il problema è mentale. Le cose non vengono gestite con tranquillità"

Mister Rolando Maran, intervenuto a Radio FirenzeViola durante il programma "Viola Weekend", ha parlato della Fiorentina e di Serie A. Queste le sue principali dichiarazioni: "Ci si aspettava questo campionato, a parte qualche sorpresa come la Fiorentina, ma ci sono bagarre in coda e davanti anche se l'Inter ha una marcia in più per lo scudetto".

La lotta salvezza comprende tante squadre, chi è favorito e chi rischia di più?

"La classifica dà delle risposte ben visibili, con Verona e Pisa rimaste distaccate anche se possono trovare lo sprint giusto. La Fiorentina stranamente è lì dopo tanto tempo perciò deve risolvere qualche problema ma può competere con le altre davanti. Il gruppo in corsa per la salvezza, viola a parte per un'annata storta, è quello".

Sei gol subiti nel recupero e tanti su calcio piazzato, come si spiegano?

"Determinate situazioni si creano più per fobia, nelle squadre con problematiche. Se ti succede fin dall'inizio te lo porti dietro e va ad incidere sulla testa dei giocatori; è un aspetto mentale che va ad infierire su una squadra, poi i gol si possono prendere in tanti modi, gli allenatori Pioli e Vanoli sono bravi a lavorare anche sui dettagli ma in certi momenti le cose non vengono gestite con tranquillità".

Vanoli non è in discussione, se non per la piazza, ma un subentrante cosa può fare?

"Ho rispetto per i due colleghi per entrare in questi discorsi. Tra l'altro un allenatore che non ha la squadra sotto mano non può avere la stessa percezione di chi ci lavora tutti i giorni. Come mai Vanoli non ha inciso? Dall'inizio la squadra non è riuscita ad avere delle prestazioni all'altezza, credo che la Fiorentina però sia in buone mani ed è difficile dire perché le cose non abbiano o non stiano funzionando".