Maldini: "Io alla Juve? Sono felice di essere qui, la Lazio è sempre stata la prima"

Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Arrivo molto motivato e positivo, durante queste settimane sono uscite tante notizie ma la Lazio è sempre stata la prima e sono felice di essere qua".

Come si fa non farsi mangiare da Bremer?

"Vediamo, ho studiato qualcosa".

Sarri può essere l'allenatore giusto per tirare fuori tutto il tuo potenziale?

"Speriamo, le sensazioni sono super positive. Mi sono trovato bene con i compagni e col modo di giocare: speriamo di trovare continuità, lavorando sodo".