Ecco Luis Henrique: gran destro per il 5-0 dell'Inter sul Sassuolo
Quinto gol dell'Inter al Mapei Stadium: altra uscita sconsiderata da parte di Muric, Luis Henrique raccoglie e sferra un bellissimo destro che finisce in rete sul secondo palo.
