Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storia

Risultato finale: Sassuolo-Inter 0-5

SASSUOLO (a cura di Antonino Sergi)

Muric 4 - Un pomeriggio da dimenticare in fretta per l'estremo difensore del Sassuolo, non soltanto per i cinque gol incassati ma per gli errori marchiani commessi. Tre uscite a vuoto, tre gol dell'Inter. Prima su Bisseck, poi su Akanji e nel finale anche su Luis Henrique. Disastroso.

Walukiewicz 5 - Giornata di grande fatica su quella corsia, davanti ha un Federico Dimarco in stato di grazia. Non riesce a limitare la corsa e le doti del laterale nerazzurro che anche stasera è grande protagonista.

Idzes 5 - Prestazione negativa di tutto l'intero pacchetto arretrato del Sassuolo, finisce anche lui nel frullatore di occasioni concesse ai nerazzurri. Pomeriggio da dimenticare in fretta.

Muharemovic 5 - Salva un gol fatto sulla linea, ma è soltanto l'unica nota positiva di una serata storta. In grande difficoltà in ogni affondo nerazzurro, ed era anche l'osservato speciale di giornata.

Doig 5,5 - Sicuramente soffre meno Luis Henrique rispetto a Walukiewicz chiamato a fronteggiare Dimarco, troppo timido però nei pochi affondi. Nella ripresa si rende autore di un salvataggio sul tentativo di Mkhitaryan. Dal 71' Garcia 6 - Grosso gli concede una ventina di minuti per assaggiare il campionato italiano, buon impatto.

Thorstvedt 5 - Partecipa anche lui alla giornata degli errori neroverdi, si fa sovrastare troppo facilmente da Bisseck nell'azione del primo gol. Prova a rifarsi segnando, ma il VAR annulla.

Matic 4 - Comincia come sempre con tanto palleggio, tanti palloni ben gestiti ma in avvio di secondo tempo perde la testa. Prima si perde Akanji nell'azione del gol, poi si prende due gialli in pochi secondi per qualche parola di troppo a Chiffi. Non te lo aspetti da uno della sua esperienza.

Kone 5,5 - E' il grande protagonista in avvio di partita, dopo nemmeno un giro di orologio batte Sommer ma un super Dimarco gli nega la gioia del gol. Quando cambia passo è temibile, ma nella ripresa si perde Lautaro.

Berardi 5,5 - Fin quando c'è stata partita, ha provato a ravvivare la manovra offensiva neroverde. Serve un assist, involontario, a Thorstvedt ma si spegne anche lui sotto i colpi nerazzurri. Dal 60' Lipani 5,5 - Entra per dare manforte al centrocampo martoriato dai colpi dell'Inter, in difficoltà anche lui.

Pinamonti 5 - Finisce fin da subito nella morsa di Akanji, poi non viene praticamente mai servito dai compagni. Gioca pochissimi palloni, sempre spalle alla porta di Sommer. Dal 71' Nzola 6 - Primi minuti in maglia neroverde in una partita ormai finita.

Laurienté 6 - L'unico a guadagnarsi la piena sufficienza in un pomeriggio negativo, tutte le migliori cose passano dalle sue iniziative a sinistra. Anche l'azione del gol poi annullato a Thorstvedt, un pericolo per l'Inter. Dal 60' Coulibaly 6 - Prova qualche sgasata in una partita ormai in ghiaccio per l'Inter.

Fabio Grosso 5,5 - Il suo Sassuolo impatta bene la sfida contro i nerazzurri, anzi per poco non va subito in vantaggio e fronteggia a testa alta gli uomini di Chivu ma viene condannata da una serie di errori individuali che spianano la strada a Lautaro e compagni. Peccato, per cinquanta minuti c'era stata partita vera.

---

INTER (a cura di Daniele Najjar)

Sommer 6 - Si abitua all'ordinaria amministrazione in questo genere di partite, anche se il Sassuolo crea diverse situazioni pericolose.

Bisseck 7,5 - In crescita ed in fiducia. Si nota già da come aiuta nella costruzione e nel creare superiorità numerica, poi di testa è come al solito un fattore ed è lui a stappare il match.

Akanji 7 - Meritato il gol per il guardiano nerazzurro, che anche oggi offre una prova solida e convinta, lasciando giusto le briciole agli avversari.

Bastoni 6,5 - Stasera è Bisseck a fare "il Bastoni", così lui limita le sfuriate offensive e dietro concede poco. (Dal 63' Darmian 6 - Entra per aiutare l'Inter ad amministrare una gara ampiamente in controllo).

Luis Henrique 7 - L'impressione è che, settimana dopo settimana, accompagni sempre meglio la manovra, con più convinzione nelle giocate, aiutato da un contesto che funziona. E arriva un bellissimo e meritatissimo primo gol.

Sucic 6,5 - Sicurezza nei mezzi sempre più evidente, non ha bisogno di fare gol o assist per aiutare i compagni a dominare in mediana, con presenza fisica e qualità nelle giocate.

Zielinski 7 - Va con il pilota automatico, errori quasi azzerati in una gara in pieno controllo, sua e da parte dell'Inter. (Dal 63' Frattesi 6 - Ha una voglia matta di metterci la firma, non gli riesce anche perché l'Inter pensa soprattutto ad amministrare dopo il suo ingresso).

Mkhitaryan 7 - Partita da professore del centrocampo, in coppia con Zielinski sembra esaltarsi. Il fatto di giocare qualche partita in meno non sembra pesargli, anzi: è tirato a lucido. (Dal 70' Diouf 6 - Con il suo ingresso non cala la qualità nel palleggio nerazzurro).

Dimarco 8,5 - Tre assist a segno, uno non sfruttato, una traversa e un tiro a un centimetro dal palo. L'impressione che ogni volta che vada al cross, al tiro o che effettui un passaggio, difficilmente sbaglierà. È in uno stato di forma straripante.

Thuram 7 - Forse la notizia più bella, fra le tante, per Chivu: torna al gol dopo un mese, in una gara in cui colpisce anche un palo e offre spunti pericolosi. L'incontro con l'idolo Adriano lo avrà ispirato? (Dal 76' Bonny s.v.).

Lautaro Martinez 7 - Fa 171 agganciando Boninsegna ed il podio di sempre dei marcatori dell'Inter, con una gran girata delle sue. Letale e famelico. (Dal 76' Pio Esposito s.v.).

Allenatore Cristian Chivu 7,5 - La sua Inter fa sembrare facili partite che invece sono assai complicate, come questa. Undici vittorie nelle ultime dodici gare, soprattutto è un lontano ricordo la squadra che giocava bene, ma che non concretizzava. A segno anche Thuram e Luis Henrique: cosa chiedere di più?