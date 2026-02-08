Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storia

Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:58Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Sassuolo-Inter 0-5

SASSUOLO (a cura di Antonino Sergi)

Muric 4 - Un pomeriggio da dimenticare in fretta per l'estremo difensore del Sassuolo, non soltanto per i cinque gol incassati ma per gli errori marchiani commessi. Tre uscite a vuoto, tre gol dell'Inter. Prima su Bisseck, poi su Akanji e nel finale anche su Luis Henrique. Disastroso.

Walukiewicz 5 - Giornata di grande fatica su quella corsia, davanti ha un Federico Dimarco in stato di grazia. Non riesce a limitare la corsa e le doti del laterale nerazzurro che anche stasera è grande protagonista.

Idzes 5 - Prestazione negativa di tutto l'intero pacchetto arretrato del Sassuolo, finisce anche lui nel frullatore di occasioni concesse ai nerazzurri. Pomeriggio da dimenticare in fretta.

Muharemovic 5 - Salva un gol fatto sulla linea, ma è soltanto l'unica nota positiva di una serata storta. In grande difficoltà in ogni affondo nerazzurro, ed era anche l'osservato speciale di giornata.

Doig 5,5 - Sicuramente soffre meno Luis Henrique rispetto a Walukiewicz chiamato a fronteggiare Dimarco, troppo timido però nei pochi affondi. Nella ripresa si rende autore di un salvataggio sul tentativo di Mkhitaryan. Dal 71' Garcia 6 - Grosso gli concede una ventina di minuti per assaggiare il campionato italiano, buon impatto.

Thorstvedt 5 - Partecipa anche lui alla giornata degli errori neroverdi, si fa sovrastare troppo facilmente da Bisseck nell'azione del primo gol. Prova a rifarsi segnando, ma il VAR annulla.

Matic 4 - Comincia come sempre con tanto palleggio, tanti palloni ben gestiti ma in avvio di secondo tempo perde la testa. Prima si perde Akanji nell'azione del gol, poi si prende due gialli in pochi secondi per qualche parola di troppo a Chiffi. Non te lo aspetti da uno della sua esperienza.

Kone 5,5 - E' il grande protagonista in avvio di partita, dopo nemmeno un giro di orologio batte Sommer ma un super Dimarco gli nega la gioia del gol. Quando cambia passo è temibile, ma nella ripresa si perde Lautaro.

Berardi 5,5 - Fin quando c'è stata partita, ha provato a ravvivare la manovra offensiva neroverde. Serve un assist, involontario, a Thorstvedt ma si spegne anche lui sotto i colpi nerazzurri. Dal 60' Lipani 5,5 - Entra per dare manforte al centrocampo martoriato dai colpi dell'Inter, in difficoltà anche lui.

Pinamonti 5 - Finisce fin da subito nella morsa di Akanji, poi non viene praticamente mai servito dai compagni. Gioca pochissimi palloni, sempre spalle alla porta di Sommer. Dal 71' Nzola 6 - Primi minuti in maglia neroverde in una partita ormai finita.

Laurienté 6 - L'unico a guadagnarsi la piena sufficienza in un pomeriggio negativo, tutte le migliori cose passano dalle sue iniziative a sinistra. Anche l'azione del gol poi annullato a Thorstvedt, un pericolo per l'Inter. Dal 60' Coulibaly 6 - Prova qualche sgasata in una partita ormai in ghiaccio per l'Inter.

Fabio Grosso 5,5 - Il suo Sassuolo impatta bene la sfida contro i nerazzurri, anzi per poco non va subito in vantaggio e fronteggia a testa alta gli uomini di Chivu ma viene condannata da una serie di errori individuali che spianano la strada a Lautaro e compagni. Peccato, per cinquanta minuti c'era stata partita vera.

---

INTER (a cura di Daniele Najjar)

Sommer 6 - Si abitua all'ordinaria amministrazione in questo genere di partite, anche se il Sassuolo crea diverse situazioni pericolose.

Bisseck 7,5 - In crescita ed in fiducia. Si nota già da come aiuta nella costruzione e nel creare superiorità numerica, poi di testa è come al solito un fattore ed è lui a stappare il match.

Akanji 7 - Meritato il gol per il guardiano nerazzurro, che anche oggi offre una prova solida e convinta, lasciando giusto le briciole agli avversari.

Bastoni 6,5 - Stasera è Bisseck a fare "il Bastoni", così lui limita le sfuriate offensive e dietro concede poco. (Dal 63' Darmian 6 - Entra per aiutare l'Inter ad amministrare una gara ampiamente in controllo).

Luis Henrique 7 - L'impressione è che, settimana dopo settimana, accompagni sempre meglio la manovra, con più convinzione nelle giocate, aiutato da un contesto che funziona. E arriva un bellissimo e meritatissimo primo gol.

Sucic 6,5 - Sicurezza nei mezzi sempre più evidente, non ha bisogno di fare gol o assist per aiutare i compagni a dominare in mediana, con presenza fisica e qualità nelle giocate.

Zielinski 7 - Va con il pilota automatico, errori quasi azzerati in una gara in pieno controllo, sua e da parte dell'Inter. (Dal 63' Frattesi 6 - Ha una voglia matta di metterci la firma, non gli riesce anche perché l'Inter pensa soprattutto ad amministrare dopo il suo ingresso).

Mkhitaryan 7 - Partita da professore del centrocampo, in coppia con Zielinski sembra esaltarsi. Il fatto di giocare qualche partita in meno non sembra pesargli, anzi: è tirato a lucido. (Dal 70' Diouf 6 - Con il suo ingresso non cala la qualità nel palleggio nerazzurro).

Dimarco 8,5 - Tre assist a segno, uno non sfruttato, una traversa e un tiro a un centimetro dal palo. L'impressione che ogni volta che vada al cross, al tiro o che effettui un passaggio, difficilmente sbaglierà. È in uno stato di forma straripante.

Thuram 7 - Forse la notizia più bella, fra le tante, per Chivu: torna al gol dopo un mese, in una gara in cui colpisce anche un palo e offre spunti pericolosi. L'incontro con l'idolo Adriano lo avrà ispirato? (Dal 76' Bonny s.v.).

Lautaro Martinez 7 - Fa 171 agganciando Boninsegna ed il podio di sempre dei marcatori dell'Inter, con una gran girata delle sue. Letale e famelico. (Dal 76' Pio Esposito s.v.).

Allenatore Cristian Chivu 7,5 - La sua Inter fa sembrare facili partite che invece sono assai complicate, come questa. Undici vittorie nelle ultime dodici gare, soprattutto è un lontano ricordo la squadra che giocava bene, ma che non concretizzava. A segno anche Thuram e Luis Henrique: cosa chiedere di più?

Articoli correlati
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top" Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top"
Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché... Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché
Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza.... Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza. Non è da VAR"
Altre notizie Serie A
Inter, Lautaro aggancia Boninsegna a 171 gol. Non 173: perché Wikipedia dà 2 reti... Inter, Lautaro aggancia Boninsegna a 171 gol. Non 173: perché Wikipedia dà 2 reti in più a Bonimba
L'Inter fa sembrare facili gare complesse. Ora gli scontri diretti, dopo aver scavato... L'Inter fa sembrare facili gare complesse. Ora gli scontri diretti, dopo aver scavato un solco
Marcolin: "Per la Lazio momento di defezione, manca la spinta del pubblico biancoceleste"... Marcolin: "Per la Lazio momento di defezione, manca la spinta del pubblico biancoceleste"
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top" Live TMWSassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top"
Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché... Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché
Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza.... Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza. Non è da VAR"
Tonetto sulla corsa Champions: "Occhio alla Juventus, con Spalletti ha cambiato marcia"... Tonetto sulla corsa Champions: "Occhio alla Juventus, con Spalletti ha cambiato marcia"
Sassuolo, Grosso: "Mi tengo il bellissimo primo tempo, ma dobbiamo capire i momenti"... Sassuolo, Grosso: "Mi tengo il bellissimo primo tempo, ma dobbiamo capire i momenti"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Nessuna fretta, ma neanche nessun dubbio"
Immagine top news n.1 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.2 Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storia
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter scappa ancora, +8 sul Milan e +9 su Napoli
Immagine top news n.4 L'Inter è come un rullo compressore: 5-0 al Sassuolo, 11 vittorie nelle ultime 12
Immagine top news n.5 Lameck Banda suona il rock: prima, preziosissima vittoria del Lecce nel 2026. 2-1 all'Udinese
Immagine top news n.6 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna al 95': Italiano ancora in crisi
Immagine top news n.7 Gasperini scherza sul possibile ritorno di Totti alla Roma: "Io lo faccio giocare subito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Lautaro aggancia Boninsegna a 171 gol. Non 173: perché Wikipedia dà 2 reti in più a Bonimba
Immagine news Serie A n.2 L'Inter fa sembrare facili gare complesse. Ora gli scontri diretti, dopo aver scavato un solco
Immagine news Serie A n.3 Marcolin: "Per la Lazio momento di defezione, manca la spinta del pubblico biancoceleste"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere e normalizzarci. L'Inter di un livello top"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, brutte notizie: per Matic in arrivo due giornate di squalifica. Ecco perché
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo-Inter, Thuram era in fuorigioco? Marelli: "Sembra di sì, ma non c'è certezza. Non è da VAR"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Beffa nel finale per l’Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Meritavamo di più"
Immagine news Serie C n.2 Pellegrini illumina il Trento: "Vittoria meritata, ci siamo divertiti anche così"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: pari Vicenza, vittorie per Arezzo, Ascoli e Livorno
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Pagano chiama all’unità: "Non è il tempo delle polemiche, ma della coesione"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Approccio da grande squadra. La classifica? Non la guardiamo"
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Tacchinardi: "Trento superiore, dobbiamo crescere mentalmente per salvarci"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano