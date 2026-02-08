L'Inter è come un rullo compressore: 5-0 al Sassuolo, 11 vittorie nelle ultime 12

Risultato finale: Sassuolo-Inter 0-5

Undici vittorie nelle ultime dodici gare giocate in campionato: l'Inter risponde al Napoli e si riporta a +9 dagli azzurri, oltre che a +8 dal Milan, in attesa che i rossoneri recuperino la gara contro il Como. Netto 5-0 rifilato al Sassuolo, che pure non aveva demeritato nel primo tempo: troppo forte l'onda nerazzurra quando i ragazzi di Chivu premono sull'acceleratore. A segno Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique, con una prestazione super di Dimarco, autore di ben tre assist.

Incerttezza Muric, Bisseck la sblocca

Non passa nemmeno un minuto e Kone va subito vicinissimo al gol, ma Dimarco salva sul suo inserimento, con Sommer battuto. L'Inter risponde con Luis Henrique: destro forte da posizione defilata, Muric attento. All'11' Bisseck la sblocca di testa sul corner di Dimarco: incertezza di Muric in uscita. Lo stesso difensore va vicino alla doppietta, il suo tiro è murato e Dimarco sulla ribattuta sfiora il palo. Dimarco è in forma straordinaria: al 17' disegna una traiettoria impossibile su punizione da una posizione a dir poco defilata, traversa piena.

Altro assist Dimarco, Thuram raddoppia

L'Inter quando preme fa malissimo, ma il Sassuolo è vivo: Lauriente pesca Berardi, che tenta un colpo di tacco senza successo. Al 28' però arriva il raddoppio: ennesimo assist di Dimarco, che con un preciso traversone trova Thuram al centro dell'area, lesto a fare 2-0. L'Inter ora controlla meglio anche le sfuriate avversarie e va vicina al tris: botta di Zielinski, risponde Muric. Thorstvedt la riapre, ma il VAR gli nega la gioia per un fuorigioco precedente di Lauriente. Inter avanti 2-0 al 45'.

Lautaro e Akanji: l'Inter fa poker. A segno anche Luis Henrique

La ripresa si apre con lo stesso copione: Berardi pericoloso con un inserimento, poi Mkhitaryan impegna Muric con un tiro da fuori. L'Inter fa 3-0 al 50': a segno anche Lautaro Martinez. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, imperfetto il rinvio di testa da parte di Idzes, la palla arriva all'argentino che controlla di petto e scarica un gran sinistro in porta. Sassuolo tramortito. Passano quattro minuti, ennesimo cross al bacio di Dimarco da corner, altra uscita imprecisa di Muric, Akanji da due passi appoggia in rete per il 4-0. Proteste eccessive di Matic, che viene espulso. Ancora Inter: Thuram colpisce il palo da posizione defilata. L'ultima parte del match è di pura gestione da parte degli ospiti, con il gran destro al volo di Luis Henrique nel finale (sull'ennesima uscita sbagliata da Muric) che è la ciliegina sulla torta di una serata da incorniciare.