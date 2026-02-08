Pellegrini illumina il Trento: "Vittoria meritata, ci siamo divertiti anche così"

Quarto risultato utile consecutivo per il Trento, che passa sul campo della Pergolettese grazie a un gran gol di Jacopo Pellegrini. L’attaccante ha raccontato così la rete decisiva: “Mi è arrivata palla sull’esterno dopo una punizione, mi ero un po’ defilato. Ho puntato l’avversario, ho visto lo spazio per il tiro e ho provato. È andata molto bene, sono contento”.

Curiosa anche l’esultanza, frutto di un accordo nato la sera prima: “In hotel, con Capone e gli altri, abbiamo deciso che se uno di noi avesse segnato avremmo fatto quel balletto. Un modo per divertirci insieme”.

Il Trento ha approcciato la gara con grande intensità, controllando il match per lunghi tratti. Solo nel finale la Pergolettese ha provato a riaprirla con un gol dalla distanza. “Abbiamo fatto un’ottima partita – ha spiegato Pellegrini –. Sbloccarla presto ci ha dato tranquillità. Loro hanno segnato un bel gol, ma non credo meritassimo di subirlo. Negli ultimi minuti un po’ di agitazione è normale, però tutti hanno dato il massimo. Siamo stati formidabili”.

Novità tattica per i gialloblù, scesi in campo con la difesa a tre: “L’abbiamo provata poco in allenamento, ma i concetti sono rimasti gli stessi. Il mister ci ha trasmesso serenità e in campo si è visto. È cambiato poco, siamo rimasti compatti e sicuri”.