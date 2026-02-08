Inter, tre assist per Dimarco: "Io il miglior quinto al mondo? Non mi sento nessuno"
Nessun gol ma tre assist per Federico Dimarco al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha parlato a fine gara il laterale dell'Inter. "Non siamo partiti benissimo, abbiamo subiti un po' di ripartenze. Bene così, l'importante era portare a casa i tre punti e siamo contenti".
Tripletta di assist, ti senti il quinto più forte del mondo?
"Non mi sento nessuno, quando va bene sei un fenomeno sennò sei scarso. Questo è il calcio".
