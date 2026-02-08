Juventus, Locatelli: "Yildiz è la nostra stella, il suo rinnovo è un segnale importante"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Lazio: "Siamo dispiaciuti di essere usciti dalla Coppa Italia, perché era una competizione alla quale tenevamo molto, ma il calcio è così. Abbiamo fatto una buona prestazione però non è bastata perché alla fine quello che conta è vincere. E' quello che dobbiamo cercare di vincere stasera, per andare avanti con i nostri obiettivi".

Come si gioca da diffidati prima dell'Inter?

"Devo pensare a fare bene questa qui restando tranquillo, senza fare calcoli: con l'Inter sarà una grande partita, ma quella che conta è stasera".

Felice per il rinnovo di Yildiz?

"Kenan è un campione, la nostra stella: la cosa più bella di lui è il ragazzo che è. Ieri ho sentito la proprietà per congratularmi e loro mi hanno detto che noi più grandi, io in primis, dobbiamo fargli capire cos'è la Juve nel quotidiano, ma credo lui abbia tutte le qualità e abbia già capito cosa vuol dire giocare qui. Noi siamo qui per proteggerlo e coccolarlo, il suo rinnovo è stato un bel segnale: bisogna puntare su questi giocatori".