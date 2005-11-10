Inter-Fiorentina, Provedel all'esordio contro De Gea: due portieri a caccia di risposte

Inter-Fiorentina accende i riflettori anche sui portieri. A San Siro andrà in scena un confronto particolare tra Ivan Provedel e David De Gea, due estremi difensori che arrivano all'appuntamento con motivazioni differenti, ma con la stessa voglia di lasciare il segno. Come evidenzia Tuttosport, per il nerazzurro potrebbe essere finalmente arrivato il momento dell'esordio ufficiale, mentre lo spagnolo è chiamato a rispondere sul campo alle critiche che hanno accompagnato il difficile avvio di stagione della Fiorentina. Provedel vuole dimostrare di poter rappresentare qualcosa di più di un'alternativa a Josep Martinez. De Gea, invece, punta a confermare le qualità che lo hanno reso uno dei portieri più apprezzati del panorama internazionale, soprattutto negli anni trascorsi al Manchester United.

Provedel pronto al debutto: Chivu lo lancia anche verso Venezia

L'attesa di Provedel sembra destinata a terminare. L'ex Lazio, arrivato in estate per affiancare Martinez, non disputa una partita ufficiale dallo scorso marzo e potrebbe tornare tra i pali proprio davanti ai tifosi dell'Inter, squadra per cui faceva il tifo fin da bambino. Un'occasione importante anche per ritrovare il ritmo partita dopo una lunga assenza. Chivu sarebbe intenzionato a concedergli spazio sia contro la Fiorentina sia nel successivo impegno infrasettimanale con il Venezia, prima di restituire la titolarità a Martinez nel derby contro il Milan. Una gestione che permetterebbe al tecnico di valutare Provedel senza mettere in discussione le gerarchie del reparto, sfruttando le rotazioni per mantenere entrambi i portieri coinvolti.

Fiorentina, De Gea cerca il riscatto: Vanoli lo blinda

Sul fronte opposto, De Gea attraversa una fase delicata. Il rendimento difensivo della Fiorentina ha alimentato osservazioni critiche anche nei suoi confronti, ma Paolo Vanoli non ha alcuna intenzione di metterne in discussione il ruolo. "David è il mio capitano e non si discute", ha dichiarato l'allenatore viola, ribadendo pubblicamente la fiducia nel portiere spagnolo. De Gea proverà a ripagarla proprio a San Siro, uno stadio nel quale ha già saputo distinguersi. Nell'aprile 2025, nel pareggio per 2-2 contro il Milan, fu protagonista di diversi interventi importanti, risultando tra i migliori in campo insieme a Maignan. Contro l'Inter servirà una prestazione dello stesso livello per arginare il miglior attacco del campionato e aiutare la Fiorentina a ritrovare punti. Per Provedel sarà l'occasione di iniziare una nuova fase della propria carriera, per De Gea quella di riaffermare il proprio valore. Due percorsi differenti che si incroceranno a San Siro, in una partita nella quale anche le prestazioni dei portieri potrebbero risultare decisive.