Disgelo Marotta-Paratici: abbraccio nel tunnel di San Siro prima di Inter-Fiorentina. La loro storia

"Sono rimasto in buoni rapporti con tutti ad eccezione di Paratici per motivi umani". Così Beppe Marotta nel 2021 esplicitava la rottura con l'ex figlioccio Fabio Paratici, portato alla Juve dopo la comune avventura alla Sampdoria e protagonista della creazione di una Juve formidabile, in grado di inanellare nove Scudetti di fila, con Conte prima e con Allegri poi, infine con Sarri.

L'arrivo di Ronaldo l'inizio della fine, con Marotta che perse centralità nel progetto Juve

L'operazione Ronaldo, condotta praticamente in toto da Paratici e di cui il ds si era fatto sponsor, aveva finito per scavare un solco nei rapporti tra i due, reso poi effettivo dalla scelta di Marotta di lasciare la Vecchia Signora e il suo ruolo di amministratore delegato, passato proprio al collaboratore di una vita. Paratici ha poi anche minimizzato in interviste recenti (“niente tensioni… mi ha insegnato anche a vestirmi”), ma i fatti del 2018 non sono passati certo inosservati e le parole del presidente nerazzurro hanno ufficializzato una rottura che non era stata esplicitata pur essendo sotto gli occhi di tutti.

L'abbraccio nel tunnel prima della sfida di San Siro

Ora il disgelo: nel tunnel di San Siro, prima di Inter-Fiorentina, i due hanno firmato una sorta di pace con un abbraccio a favore di telecamera. Una distensione aiutata dal tempo e dai tanti cambi di ruolo dell'uomo mercato dei viola, passato dalla lunga avventura con il Tottenham e da una squalifica legata ai fatti legati all'inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, al ritorno in Italia per la società della famiglia Commisso. Per Marotta invece dopo l'addio alla Juve del 2021, è arrivata la chiamata dell'Inter, il ruolo di presidente e tante soddisfazioni con gli attuali campioni d'Italia.