Serie B, oggi si chiude l'ottava giornata: Palermo-Carrarese e Hellas Verona-Pisa
Daniel Uccellieri
Si chiude l'ottava giornata di Serie B, due le sfide in programma. Alle 15.00 la capolista Palermo sfida la Carrarese per l'allungo, alle 17.15 il match del Bentegodi fra Hellas Verona e Pisa.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Arezzo-Benevento 0-3
49' Siatounis, 66' Okereke, 87' Mignani
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 17*
Modena 16*
Ascoli 15*
Benevento 14*
Pisa 13
Sudtirol 13*
Avellino 11*
Padova 10*
Arezzo 10
Virtus Entella 9*
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Juve Stabia 8°*
Cesena 8*
Carrarese 7
Empoli 7*
Cremonese 6*
Sampdoria 5*
Catanzaro 4*
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva