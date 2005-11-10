Juve Stabia, Bellich: "Giochiamo da squadra operaia. Fare più punti possibili per salvarci"

Dopo il successo sul campo della Cremonese, il difensore della Juve Stabia Marco Bellich ha commentato in conferenza stampa: "È una vittoria che ci voleva e che ci dà morale, soprattutto perché è arrivata contro una squadra forte, con una rosa ricca di giocatori esperti - evidenzia Vivicentro.it -. Abbiamo studiato come difende la Cremonese, abbiamo individuato una zona scoperta e deciso di sfruttarla sul calcio d’angolo.

È un gol che avevamo provato in allenamento, sono un difensore e sono felice se posso contribuire alle vittorie con una mia rete, ma lascio questo compito a Di Nardo e agli altri compagni d’attacco; spero ne possano farne tanti. La classifica continuiamo a non guardarla, dobbiamo giocare come se fossimo sempre ultimi. La Serie B è così, bastano due vittorie per cambiare tutto.

Giochiamo da squadra operaia e cerchiamo di fare più punti possibili per salvarci. Cerco sempre di dare una mano a tutti. La prossima sfida? Anche il Verona è una squadra forte, con un parco attaccanti di rilievo. Dobbiamo prepararci bene. C’è un bel clima, i tifosi ci mancavano in trasferta. Speriamo che possano accorrere sempre numerosi".