Juve Stabia, Bellich: "Giochiamo da squadra operaia. Fare più punti possibili per salvarci"
Andrea Piras
Dopo il successo sul campo della Cremonese, il difensore della Juve Stabia Marco Bellich ha commentato in conferenza stampa: "È una vittoria che ci voleva e che ci dà morale, soprattutto perché è arrivata contro una squadra forte, con una rosa ricca di giocatori esperti - evidenzia Vivicentro.it -. Abbiamo studiato come difende la Cremonese, abbiamo individuato una zona scoperta e deciso di sfruttarla sul calcio d’angolo.
È un gol che avevamo provato in allenamento, sono un difensore e sono felice se posso contribuire alle vittorie con una mia rete, ma lascio questo compito a Di Nardo e agli altri compagni d’attacco; spero ne possano farne tanti. La classifica continuiamo a non guardarla, dobbiamo giocare come se fossimo sempre ultimi. La Serie B è così, bastano due vittorie per cambiare tutto.
Giochiamo da squadra operaia e cerchiamo di fare più punti possibili per salvarci. Cerco sempre di dare una mano a tutti. La prossima sfida? Anche il Verona è una squadra forte, con un parco attaccanti di rilievo. Dobbiamo prepararci bene. C’è un bel clima, i tifosi ci mancavano in trasferta. Speriamo che possano accorrere sempre numerosi".