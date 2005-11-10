Lazio, prima notte in testa solitaria nel post-Covid: ora può interrompere un digiuno lungo 16 anni

Non vuole ancora sognare in grande Gennaro Gattuso, ma la notte appena vissuta entra di diritto nella storia recente della Lazio. Per la prima volta da febbraio 2020 infatti i biancocelesti si sono potuti godere una notte in solitaria in testa alla classifica dopo il 2-1 rifilato al Parma ieri allo Stadio Olimpico. Un successo prezioso arrivato grazie al gol di Kenneth Taylor, l'undicesimo marcatore diverso in stagione, e l'autogol di Diego Carlos. Con questa vittoria la Lazio sale a quota 22 punti e stacca momentaneamente l'Inter, che tra poche ore scenderà in campo contro la Fiorentina. È dal 29 febbraio 2020 che i biancocelesti non andavano a dormire in vetta alla classifica, da un Lazio-Bologna 2-0 della famosa 26esima giornata della stagione 2019/20, l'ultima giocata prima della pausa per il Covid. Da quando si è tornati a giocare nell'estate del 2020 la Lazio non si è mai ritrovata per una notte in solitaria in testa alla classifica fino a stanotte.

Lazio, un digiuno lungo 16 anni: un primato solitario che manca dal 2010

Il primato giornaliero mancava da oltre sei anni, ma in caso di mancato successo dell'Inter contro la Fiorentina si potrebbe interrompere un digiuno lungo addirittura 16 anni. È dalla decima giornata della stagione 2010/11 che la Lazio non chiude una giornata in vetta alla classifica in solitaria, tra l'altro dopo una sconfitta in un derby che però non era costato il primato ai biancocelesti. Era il 7 novembre 2010, poco meno di 16 anni fa, e da quel momento in poi la Lazio non ha mai guardato tutti dall'alto al basso. Lo ha fatto stanotte e potrebbe farlo fino a martedì in caso di mancato successo dell'Inter. A prescindere da quello che succederà a San Siro, per Gattuso e per i biancocelesti è il momento di godersi quanto di buono fatto finora. Con la testa già alla sfida di martedì contro il Sassuolo, dove ci saranno oltre 6000 laziali per spingere ulteriormente la squadra e proseguire questo momento magico.